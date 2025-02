Saint-Paul : 480 personnes présentes pour la nocturne à la piscine Josselyn Flahaut

Ce mardi 4 janvier 2025, la ville de Saint-Paul a accueilli une nocturne à la piscine Josselyn Flahaut à Plateau Caillou. Pour cette soirée, ce sont 480 personnes qui se sont jetées à l'eau et qui ont profité d’une "ambiance électrique" selon la commune avec plusieurs animations: démonstration de natation synchronisée avec la coach Flore des sirènes de l’Ouest, initiations à la synchronisation et à l’apnée avec Flore et les entraîneurs du club Apnée Réunion Loisirs et un cours d’aqua fitness. Nous publions le post ci-dessous. (Photo : www.imazpress.com)