Saint-Paul : 50 ans d’amour et de bonheur pour les époux Delnard

Ce samedi 28 décembre 2024, la Ville de Saint-Paul a eu l’honneur de célébrer un moment unique et émouvant : les noces d'or de Monsieur et Madame Delnard. Huguette Grondin, élue de la commune, s’est rendue à leur domicile pour les féliciter chaleureusement et partager un instant précieux avec eux. À la question du secret de leur bonheur après un demi-siècle ensemble, leur réponse fut simple mais puissante : l’amour. Nous publions le post ci-dessous (Photo : Saint-Paul)