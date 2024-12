Le Département annonce que le dimanche 8 décembre 2024, ce sont pas moins de 950 coureurs qui ont participé au trail de Villèle pour parcourir 25 kilomètres. Départ et arrivée ont eu lieu sur des sites "symboliques tels que le débarcadère et le musée de Villèle, rappelant l’histoire du peuplement et de l’esclavage" selon le post du Département. Nous publions le post ci-dessous. (Photo : Le Département)