Saint-Paul a accueilli la journée régionale des usagers

Le vendredi 6 décembre 2024, la Région Réunion a été présente au Conservatoire à Rayonnement Régional (CCR) de Saint-Paul à Cimendef pour la journée régionale des usagers. Cet évènement a pu regrouper des acteurs de la santé du territoire. Nous publions le communiqué ci-dessous. (Photo : Région Réunion)

Organisée par France Assos Santé, en partenariat avec la Région, cette journée avait pour objectif de créer un espace d’échange et de réflexion autour de la démocratie en santé, afin de favoriser une culture commune et collaborative.

Au programme : des tables rondes enrichissantes et des témoignages inspirants, qui ont permis d’aborder de nombreuses thématiques essentielles à l’amélioration de notre système de santé.

Laetitia Lebreton, conseillère régionale déléguée à la politique de la santé : "Si la place des usagers dans la démocratie en santé se développe, il reste essentiel de continuer à les écouter, à les encourager et à leur fournir les outils et accompagnements nécessaires. C'est à travers cette attention que nous pourrons avancer, ensemble, pour bâtir un système de santé plus juste et plus participatif."