Dans le cadre de la journée européenne du patrimoine, de la semaine du développement durable et de la semaine de la mobilité, la ville de Saint-Paul a célébré "nout ter nout patrimoine" du 21 au 22 septembre 2024. Nous publions le post ci-dessous. (Photo: Saint-Paul)

Ce mois de septembre, la ville de Saint-Paul s'est animée autour de trois grands événements, les journées européennes du patrimoine, la semaine européenne de la mobilité et la semaine européenne du développement durable.

Ces initiatives ont servi à célébrer le territoire, tout en s’engageant dans un avenir plus respectueux de l’environnement et plus solidaire. Bien que distincts, ces trois événements sont intimement liés par une même ambition : celle de faire de Saint-Paul un modèle de ville durable, qui honore son passé, tout en construisant un futur meilleur pour ses habitants.

- Journées européennes du patrimoine : redécouvrir notre richesse culturelle -

Les Journées Européennes du Patrimoine sont une invitation à replonger dans l’histoire fascinante de Saint-Paul. C’est l’occasion pour les habitants et les visiteurs de redécouvrir les trésors de notre ville : les monuments historiques, les récits qui forgent notre identité, et la diversité culturelle qui fait la singularité de notre territoire. De nombreuses visites guidées, expositions et animations permettront à tous de s’approprier ce patrimoine exceptionnel.

Préserver notre patrimoine, c’est non seulement honorer notre passé, mais aussi s’assurer qu’il continuera de vivre à travers les générations futures. À Saint-Paul, chaque pierre, chaque paysage raconte une histoire que nous avons à cœur de partager et de protéger.

- Semaine européenne de la mobilité : repenser nos déplacements -

Dans une ville en pleine croissance, il est essentiel de réfléchir à des modes de transport plus durables. La Semaine Européenne de la Mobilité met l’accent sur des solutions de déplacement alternatives, plus écologiques et accessibles. À Saint-Paul, cela se traduit par un engagement fort pour développer les transports en commun, les pistes cyclables et les espaces piétons.

Des ateliers, des animations et des campagnes de sensibilisation seront organisés pour encourager chacun à adopter des modes de transport plus respectueux de l’environnement. Ensemble, repensons la mobilité pour une ville plus verte, plus connectée et plus agréable à vivre.

- Semaine européenne du développement durable : agir pour notre planète -

La Semaine Européenne du Développement Durable met en avant les actions locales qui contribuent à la protection de notre environnement. À Saint-Paul, cette semaine sera rythmée par des conférences, des ateliers pratiques, et des initiatives citoyennes autour de la gestion des déchets, de la préservation des ressources naturelles et de la transition énergétique.

Cet événement est l’occasion de renforcer notre engagement commun en faveur d’un avenir plus durable. À travers des actions concrètes, Saint-Paul montre qu’il est possible de conjuguer modernité et respect de la nature. Chaque geste compte, et ensemble, nous pouvons bâtir un territoire plus résilient face aux défis climatiques.