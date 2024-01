Saint-Paul annule ses marchés

En raison de l'approche du météore Belal, les événements prévus, tels que le marché nocturne de Saint-Gilles-les-Bains qui se déroule place Paul-Julius-Bénard ce samedi 13 janvier et les marchés forains de Bois-de-Nèfles (Zot Ti marché) et du mail de Rodrigues habituellement organisés le dimanche, sont annulés en raison des conditions météorologiques défavorables. "Nous vous incitons vivement à rester vigilants et à vous tenir informés de manière régulière face à l'évolution de la situation" écrit la mairie de Saint-Paul (Photo Mairie de Saint-Paul)