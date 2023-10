Saint-Paul : appel à candidature pour le village de Noël

Exposition de produits artisanaux et locaux

Un village de Noël sera proposé par la ville de Saint-Paul du 21 au 23 décembre 2023 sur la place du débarcadère et le long des caillebotis. À Saint-Gilles-les-Bains, il se tiendra du 15 au 17 décembre. Des exposants de produits artisanaux et locaux, liés à la thématique de Noël seront présents et un appel à candidature est lancé (photo : www.imazpress.com)

Les inscriptions sont ouvertes jusqu’au 10 novembre 2023.

Plus d’information sur le village de Noël du débarcadère ici.

Télécharger la fiche d’inscription Saint-Paul débarcadère ici.

Plus d’information sur le village de Noël de Saint-Gilles-les-Bains ici.

Télécharger la fiche d’inscription Saint-Gilles-les-Bains ici.