Saint-Paul : le marché aux fleurs fait le plein

Dès ce samedi 3 juin 2023 au matin, "la place du débarcadère s’est transformée en un véritable paradis floral. Les étals colorés des marchands de fleurs offraient une variété de plantes et de bouquets, éveillant les sens et attirant les regards curieux des passants" indique la mairie de Saint-Paul dans le communiqué que nous publions ci-dessous (Photo mairie de Saint-Paul)

Le point d’orgue de la journée fut le concours de composition florale. Les participants ont rivalisé de créativité pour réaliser des arrangements époustouflants. Chaque création était un véritable tableau vivant, mélangeant harmonieusement couleurs, formes et textures. Les membres du jury, dont les élus de la Ville Irchad Omarjee, Carole Leveneur et Pascaline Chéreau-Némazine ont eu la difficile tâche de sélectionner les lauréats parmi ces œuvres magnifiques.

Mais le marché aux fleurs ne se limitait pas aux ventes et aux concours. Les visiteurs ont également pu profiter d’une déambulation dans le centre-ville animé. À cette occasion spéciale, les magasins avaient exceptionnellement prolongé leurs horaires d’ouverture jusqu’à 20h. C’était l’occasion parfaite pour trouver le cadeau idéal pour la Fête des Mères, qu’il s’agisse d’une plante, d’un bouquet ou d’un autre objet attentionné.

Le marché aux fleurs de Saint-Paul a ainsi apporté une véritable explosion de couleurs et de senteurs, en célébrant la Fête des Mères d’une manière unique sur le territoire saint-paulois. Cet événement s’est clôturé par un concert de Missty sur la place du débarcadère.