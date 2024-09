Saint-Paul célèbre la 73ème édition de la semaine bleu

La ville de Saint-Paul célèbre une nouvelle fois la semaine bleue, cette fois-ci il s'agit de la 73ème édition qui aura lieu du 30 septembre au 6 octobre 2024. Organisé par le Pôle des Solidarités de la ville, cet événement s’inscrit sous le thème "Bouger ensemble, pour entretenir la flamme". Nous publions le post ci-dessous. (Photo: www.imazpress.com)

Depuis plus de 30 ans, cet événement phare est décliné à Saint-Paul. Il offre aux habitants l’opportunité de participer à des animations favorisant le lien intergénérationnel, tout en soulignant l’importance du rôle social des aînés au sein de la société.

- Un programme riche et varié pour tous -

Durant cette semaine, la ville de Saint-Paul propose de nombreuses activités gratuites dans les différents bassins de vie. Les animations mettront en avant la place essentielle des "gramounes" dans la vie sociale. Par ailleurs, des actions de sensibilisation et de prévention, ainsi que des ateliers autour du bien-être, seront organisés pour soutenir les personnes âgées et renforcer les liens sociaux.

Parmi les moments forts de cette édition, on peut citer :

- Lundi 30 septembre 2024: Ouverture officielle au Jardin de la Mairie avec un petit déjeuner d’accueil, des ateliers créatifs et des stands de prévention santé.

- Mercredi 2 octobre 2024: Journée intergénérationnelle à Savannah avec des animations pour enfants, démonstrations d’artisanat local et découverte du patrimoine naturel de la région.

- Vendredi 4 octobre 2024 : Pique-nique en bord de mer à l’Hermitage, avec des jeux sportifs et des ateliers bien-être.

- Dimanche 6 octobre 2024: Clôture en musique avec une messe, des stands associatifs et un bal animé par un orchestre.

Saint-Paul, labellisée "ville amie des aînés", s’engage pleinement dans la lutte contre l’isolement des personnes âgées. À travers des initiatives variées telles que l’adaptation des logements, la promotion des mobilités douces et l’organisation d’activités sociales et culturelles, la ville travaille à créer une société plus inclusive et bienveillante pour ses 18.000 seniors de plus de 60 ans, ainsi que pour ses centenaires.