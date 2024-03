Saint-Paul : cinquième ville du monde à accueillir l’école Rubika

Jeu vidéo, design et audiovisuel

Le maire de Saint-Paul, Emmanuel Séraphin, et les élu·es ont validé ce jeudi 29 février 2024 l'ouverture sur le territoire d'une antenne de la prestigieuse école internationale RUBIKA. Un institut d'excellence réputé mondialement en jeu vidéo, design, animation 3D et gaming-art s'installera dans une grande partie de l'ancienne école Eugène Dayot entièrement réhabilitée. Saint-Paul sera la cinquième ville du monde à accueillir ce campus universitaire, après l'Inde, le Canada et la France Hexagonale.

Cette initiative ambitieuse vise à développer la filière du cinéma d’animation, du cinéma et des jeux vidéos. Des retombées importantes sur les emplois directs et indirects sont attendues et participeront à dynamiser l’activité économique du centre-ville.

Saint-Paul, ville des industries culturelles et créatives. Un autre projet renforcera l’attractivité de la Ville avec le lancement de l’étude pour identifier le lieu où s’installera le futur pôle des industries culturelles et créatives.

Lauréat d’un appel à manifestation d’intérêt, le studio saint-gillois de Carosse, GAO SHAN PICTURES, fédérera les acteurs de la filière cinéma/audiovisuelle/jeu vidéo/spectacle vivant/création numérique pour développer des projets innovants. Cet acteur reconnu à l’échelle internationale pour son expertise dans le cinéma d’animation a été nominé aux derniers Césars.

Saint-Paul adopte un contrat de mixité sociale. Cette démarche marque une avancée significative dans la répartition équilibrée des logements sociaux dans les zones les moins pourvues. Cela contribuera à diversifier les quartiers, à renforcer la cohésion sociale, à réduire la précarité et à promouvoir un environnement urbain plus inclusif. Ce contrat innovant dynamisera l’économie locale en renforçant l'attrait résidentiel en facilitant l'accès à des logements abordables. Saint-Paul a d’ailleurs été reconnue comme l’un des 22 territoires engagés pour le logement au niveau national.

Un Congrès de l’Océan indien pour faire rayonner la jeunesse. La jeunesse rayonnera grâce à l’accueil du Congrès des instances participatives de l’Océan indien à Saint-Paul le 11 avril 2024 qui réunira 200 enfants et jeunes des instances participatives de la ville, d’autres villes réunionnaises et une délégation venue de Mayotte.

Une nouvelle dynamique pour désenclaver les hauts. En 2024, 54 millions d’euros seront investis dans la construction d’équipements publics sur le littoral, les mi-pentes et les hauts du territoire. La structuration du Bourg du Guillaume connaîtra une nouvelle dynamique pour désenclaver les hauts.

La SHLMR sollicitera l’ouverture de l’enquête publique sur le Pôle collège, indispensable à la Déclaration d’utilité publique et à l’acquisition du foncier pour ce projet d’aménagement qui comprend la création d’une voie de désenclavement, de plateaux sportifs, d’un équipement culturel, d’un programme mixte d’habitat et l’extension de la parcelle du collège pour

sécuriser les élèves.

Aménager les chemins agricoles pour aider les agriculteurs. L’accessibilité des chemins d’exploitation pour les agriculteurs et les riverains est une priorité. Le classement dans le domaine communal du chemin ZITTE à Bois-de-Nèfles permettra de sécuriser les déplacements, y compris des piétons. Saint-Paul continue d’aménager les voiries rurales après la livraison des chemins La Vallée, Bras Mort, Furcy et Duvernay et des Fourragères.