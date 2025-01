Saint-Paul : clap de fin pour les accueils de loisirs sans hébergement à l'école maternelle centre

Ce vendredi 17 janvier 2025, le maire de Saint-Paul, Emmanuel Seraphin, participe à la clôture des accueils de loisirs sans hébergement avec les marmay, les familles et les encadrant·es à l'école maternelle centre. Un moment chaleureux d’échanges et de partage avec la jeunesse et les parents, à seulement quelques jours avant la rentrée scolaire. Nous publions le post ci-dessous (Photo : Saint-Paul)

La ville de Saint-Paul souhaite avec un peu d'avance une excellente rentrée à ses plus de 12 000 élèves ainsi qu’à leurs familles, aux agents et à toute la communauté éducative, maillons essentiels pour favoriser la réussite de nos nouvelles générations.

Nout' tout' ansanm, soyons mobilisé·es pour faire de cette nouvelle année scolaire un succès pour nos enfants.