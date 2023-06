Saint-Paul commémore l'appel du 18 juin 1940

Ce dimanche, la marie de Saint-Paul a commémoré l'appel du 18 juin 1940 dans le jardin de la liberté. La cérémonie s'est organisé dans le but de célébrer la liberté en présence d'élus. Après le traditionnel dépôt de gerbes, la Marseillaise a été interprétée pour clôturer la matinée. Nous publions le communiqué de la ville ci-dessous.

Le Maire de Saint-Paul, Emmanuel Séraphin, a participé le dimanche 18 juin à la commémoration de l’Appel du 18 juin 1940 qui s’est déroulée au Jardin de la Liberté. Cette cérémonie d’hommage a réuni la Sous-Préfète de Saint-Paul, Sylvie Cendre, le Président des anciens combattants et victimes de guerre de Saint-Paul, Hugues Zabern, ainsi que les anciens combattants. Étaient également présents Aurélien Centon, conseiller départemental, Jean-Pierre Chabriat, conseiller régional, Karine Lebon, Députée de la 2ème circonscription, ainsi que de nombreux élus de la ville.

Cette cérémonie a réuni des personnalités et le public dans le but de célébrer la liberté. Il convient de souligner la participation des enfants du Conseil Communal des Enfants et des Jeunes de Saint-Paul, une ville titrée “Ville Amie des Enfants” par l’UNICEF. Un jeune élu a lu une partie du discours du Général de Gaulle prononcé il y a 83 ans sur les ondes de la BBC.

“Il y a 83 ans, en 1940, notre pays était plongé dans les ténèbres de l’occupation allemande. La France se trouvait sous le joug de l’oppresseur, et son identité nationale était mise à rude épreuve. Mais au milieu de ces heures sombres, une voix s’est élevée, celle du Général de Gaulle. Diffusé clandestinement depuis Londres, son appel a retenti dans le silence assourdissant d’une défaite imminente, portant en lui un message d’espoir et de résistance. Alors que le Maréchal Pétain demandait l’armistice, le Général de Gaulle, avec force et conviction, appelait les combattants à s’unir pour la survie de la Nation. Le 18 juin 1940, il a dit “non” à la résignation et à l’asservissement, et “oui” à la Liberté”, a prononcé le Maire de Saint-Paul lors de son discours.

Cet appel est devenu l’élément central de ce discours, qui, malgré la défaite militaire, est devenu l’un des plus importants de la Seconde Guerre mondiale, bien qu’il soit passé initialement inaperçu.

La résistance contre l’armée allemande s’est organisée, de même que la lutte pour s’opposer à la collaboration active du régime de Vichy. Après le dépôt de gerbes, et pour clôturer cette cérémonie, la Marseillaise a été interprétée magnifiquement par le groupe de Gospel Soul Sisters. Un moment solennel très apprécié par le public.