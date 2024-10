Saint-Paul commémore les 15 ans du Maloya au patrimoine immatériel de l’Unesco

Ce mardi 1er octobre 2024, le débarcadère de Saint-Paul a vibré au rythme du Maloya pour célébrer un moment historique. y a 15 ans, le Maloya, symbole de résistance et d’identité culturelle réunionnaise, a été inscrit au patrimoine immatériel de l’Unesco. Nous publions ci-dessous le post de Saint-Paul (Photo : Saint-Paul)

Pour honorer cet héritage, une soirée exceptionnelle a réuni de nombreux artistes locaux, offrant des concerts inoubliables, rendant hommage à cette musique traditionnelle qui fait partie intégrante de notre histoire.

Merci à toutes et tous pour votre présence et votre énergie ! Ensemble, nous continuons à faire vivre et partager l’âme du Maloya.