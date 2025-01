Saint-Paul : coupures nocturnes sur Bois de Nèfles et Le Guillaume

La régie La Créole, informe les usagers de la commune de Saint-Paul, qu’en raison de la diminution des ressources en eau provoquée par la sécheresse et des consommations toujours fortes, la distribution de l’eau potable sera interrompue les nuits jusqu'au jeudi 16 janvier entre 22h00 et 6h00 du matin afin de remonter les niveaux dans les réservoirs. (Photo : TCO)

Quartier de la Plaine Bois de Nèfles :

- secteur autour de la rue Evariste de Parny entre la rue de l’église et le chemin Polpost (tout le secteur du chemin et le sentier Macé),

- secteur autour du Chemin Combavas et de ses rues adjacentes (secteur du Hangard et Mon Repos),

- secteur comprenant les chemins des Ravenales, Guy St-Lambert, Tang-Kwor, Roland-Garros, Nonoc, Arfmo, Gevin et impasse La Paix,

- secteur comprenant les chemins Sainterne, Odon, De La Hogue, la partie basse du chemin Gonneau et le lotissement Mon Repos,

- secteur comprenant les rues Etienne Regnault et Terre des hommes.

Quartier du Guillaume :

- secteur comprenant les chemins Sensitive, Borcher, Zambavil, Ligne Berthaut, la route Hubert Delisle du chemin Dijoux jusqu’ à la poste et le centre ville du Guillaume.

Quartier de La Saline les hauts :

- chemin Bras Canot

- chemin Tan Rouge

Quartier Ho-Fo :

- rues Mondon, Ligdamis et partie haute du chemin Crescence

Quartier Villentroy/Saline les hauts :

- chemin Villentroy

- les rues Tauran, Pajanaye, Mnémosyne, Fond Coche Mahot, Célerine Barbe, chemin Barrière n°2

Selon l’évolution des niveaux de consommations pendant la semaine, les secteurs concernés par ces interruptions de distribution pourront être étendus ou réduits. Le communiqué sera alors remis à jour.

Lors de la réouverture de ces secteurs de distribution, il est possible que l’eau soit turbide. Pour sa consommation, il est recommandé à la population de privilégier l’eau embouteillée, ou à défaut, de faire bouillir l’eau du robinet et la maintenir à ébullition au moins trois minutes avant de la consommer. L’eau du robinet peut toutefois être utilisée pour tous les autres usages sanitaires (toilette, wc, lavage…).