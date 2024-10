Saint-Paul : création de la réserve communale de sécurité civile

La ville de Saint-Paul lance sa Réserve communale de sécurité civile (RCSC). Une RCSC est constituée de citoyens volontaires et bénévoles pouvant être mobilisés en appui des pouvoirs publics afin de prévenir et gérer les risques majeurs présents sur le territoire d'une commune. Tous ceux qui souhaitent devenir acteur de la sécurité à Saint-Paul peuvent d'ores et déjà se porter volontaire. Une formulaire en ligne est disponible. Nous publions le post ci-dessous. (Photo : D.R./Mairie de Saint-Paul)