Saint-Paul : Darren Lavielle vice-champion d’Europe de muay thaï

Ayant raté de peu la médaille de bronze au championnat du monde de muay thaï en 2022 à Abu Dhabi, Darren Lavielle, pensionnaire du Club sport de contact de l’Ouest, s'est classé deuxième au championnat d’Europe organisé du 21 au 28 mars 2023 à Ankara en Turquie. Nous publions ci-dessous le communiqué de la commune de Saint-Paul. (Photo : ville de Saint-Paul)

Après une demi-finale remportée par arrêt de l’arbitre, le Saint-Paulois encadré par le staff de l’équipe de France s’incline en finale à l’issue d’une rencontre très disputée face à un Turc. Cette performance au plus haut niveau continental conforte sa place de titulaire chez les bleus et prouve une fois de plus que Saint-Paul est une véritable terre de champions

Voici le palmarès de Darren Lavielle

Champion de France juniors 2017 de muay thaï

Médaillé de bronze au championnat d’Europe 2017 de K1

Médaillé de bronze au championnat de France juniors 2018 de muay thaï

Champion de France classe A 2022 de muay thaï

Champion de l’Océan Indien 2022 de muay thaï

Quart de finaliste au championnat du Monde U23 2022 de muay thaï

Médaillé de bronze au championnat de France classe A 2023 de muay thaï

Vice-champion d’Europe U23 2023 de muay thaï