Saint-Paul : dernière session pour la nocturne des piscines

La nocturne des piscines de Saint-Paul se tiendra ce mardi 25 février 2025, de 18h30 à 20h45, à la piscine Lisette-Talate au Front de Mer. Pour cette dernière session, environ 400 personnes sont attendues (familles, marmay, clubs...). Nous publions le communiqué ci-dessous (Photo : ville de Saint-Paul)

Au programme :

- Baptême de plongée gratuit

- Cours d'aquagym géant, ouvert à tous

- La surprise des MNS de la ville

- Beach-volley

Depuis leur lancement fin 2023, les nocturnes à la piscine de Saint-Paul connaissent un véritable succès, attirant entre 200 et 400 personnes à chaque édition.

- Pourquoi venir ? -

Découvrez les animations et les disciplines aquatiques dans une ambiance conviviale, mettez en lumière les associations et clubs sportifs qui animent la ville, réaliser des images uniques et dynamiques pour vos reportages.