Saint-Paul : des travaux routiers et des aménagements pour les années à venir

Circuler à La Réunion représente un défi majeur. La croissance démographique comme celle du parc automobile (on compte 500.000 véhicules en circulation à ce jour) nécessitent l’amélioration du confortement du réseau actuel et des solutions alternatives. Il faut donc repenser le trafic routier, optimiser les transports en commun et les mobilités douces. Raison pour laquelle ce mercredi 18 septembre 2024, la Région Réunion a tenu à faire le point sur les aménagements routiers à venir pour l'agglomération de Saint-Paul. Nous publions ci-dessous le communiqué (Photo : Région Réunion)

La croissance démographique que rencontre La Réunion depuis plusieurs années et parallèlement une augmentation des voitures individuelles ont conduit à des difficultés progressives de la circulation sur l’île. Afin de faciliter les déplacements des Réunionnais, la Région engage des moyens importants afin de moderniser et de développer le réseau routier, grâce aux opérations traditionnelles ou encore des grands chantiers tels que la Route des Tamarins et la Nouvelle Route du Littoral.

Cependant, avec une population toujours plus nombreuse et des particularités propres à l’île, font que la construction de nouvelles routes est limitée et leur capacité d’absorber une telle augmentation du trafic devient contraignant. C’est pourquoi, outre la création de nouveaux axes routiers, la Région tend à aménager et à adapter les routes déjà existantes, mais aussi à favoriser le transport en commun.

- Saint-Paul au coeur des projets d'aménagements routiers -

Dans le cadre des défis de déplacements et de transport, depuis 2023 la commune de Saint-Paul fait l’objet de nombreux travaux, comptant actuellement 7 chantiers en activité. Trois grandes zones sont présentement impactées : la RN1, la Chaussée Royale et la route des plages.

Connue pour son trafic important (le deuxième le plus élévé de l’île derrière la section Duparc-Gillot), la RN1 rassemble une grande partie des travaux.

Afin de répondre aux enjeux de fluidification et d’amélioration de la régularité des transports en commun, la collectivité mène actuellement des travaux d’aménagements en faveur des trans- ports en commun entre le viaduc du Bernica et le pont de l’Etang-Saint-Paul, dans le sens Sud/ Nord.

Le projet global comprend 4 sections :

- Projections pour les années à venir -

- Une troisième voie entre Cambaie et Savanna -

Les travaux de désengorgement de l’axe Cambaie/Savanna ( dans les deux sens) sont une initiative cruciale pour améliorer la fluidité du trafic sur cette portion particulièrement encombrée, notamment aux heures de pointe. Com- mencés en octobre 2023, ces travaux visent à aménager une troisième voie dans les deux sens de circulation sur une longueur de 1200 mètres. L’objectif principal est de réduire les embouteillages et d’améliorer la sécurité des usagers. Plus spécifiquement, dans le sens Cambaie/Savanna (Nord/Sud), une voie d’entrecroisement existante sera prolongée jusqu’à Savanna. Dans le sens inverse (Sud/Nord), la bretelle d’insertion de Savanna a été rallongée pour permettre la création de cette troisième voie. Ces travaux touchent à leur fin.

- Création d'une troisième voie entre Cambaie et la Rivière-des-Galets -

Ces travaux de création d’une 3ème voie entre Cambaie et la Rivière-des-Galets, qui ont démarré en mai dernier dans le sens Sud/Nord, s’inscrivent dans le prolongement des travaux actuellement en cours entre Savanna et Cambaie.

Une voie d’entrecroisement sera aménagée entre l’échangeur de Cambaie jusqu’à la voie de droite menant à l’échangeur du Sacré-Cœur, sur la commune du Port, afin de fluidifier la circulation dans le secteur. Les travaux prévoient également la création d’une bande d’arrêt d’urgence de 2,50 m, au minimum, en accotement (actuellement inexistante ou pas assez large).

Ce qui permettrait de sécuriser un usager en panne ou servir dans le cadre des travaux d’en- tretien routier. Aussi, la réduction de l’emprise du terre-plein central (TPC), nécessitera moins d’entretien des espaces enherbés.

Enfin, l’entretien des enrobés dégradés (nids de poule, fissurations) est également prévu afin de maintenir un haut niveau de service aux usagers.

- Une voie verte entre la Rivière-des-Galets et l'échangeur de Cambaie -

Le projet consiste en la création d’une voie partagée bidirectionnelle pour les modes de déplacement doux entre le nouveau pont de la Rivière des Galets et l’échangeur de Cambaie.

Cette nouvelle voie, en extension de la RN1, permettra un accès direct entre ces deux points, avec un « axe express » totalement indépendant du trafic pour les cyclistes, piétons,... sans intersections. Le trajet, long de 2,3 km, sera plus rapide et confortable que l’ancien parcours de 4 km, grâce à une largeur constante de 3 m et un revêtement neuf. La livraison de ce nouvel axe est prévue pour septembre 2024.

- Prolongement de l'axe mixte Cambaie -

Il s’agit du prolongement d’un axe routier structurant existant, la RN7. Il relie le giratoire de Cambaie à l’échangeur de Savanna sur un linéaire de 2km environ, réutilisant partiellement des voies déjà aménagées pour un coût de 55 millions d’euros. Le projet est en phase d’études projet, le dossier réglementaire a été déposé le 7 août 2024 (délais d’instruction entre 4 et 12 mois).

La section 1, dite de cambaie dont les travaux sont programmés en 2025-2026, s’insère dans le prolongement de l’axe mixte existant via le rond-point de Cambaie au Nord et se termine par la connexion avec l’avenue du Stade au Sud.

Cette section se caractérise par : une longueur de l’ordre de 1 km ; un parc relais ; un PEM de 4 quais évolutif à 8 quais, une station située à 300 ml au Sud du PEM, une organisation en section courante avec la voie TCSP bidirectionnelle en voie centrale, des noues de 3m de part et d’autre, une chaussée à 1 voie dans chaque sens, une voie cyclable sécurisée de 2.5m le long de la chaussée, un trottoir de 2m ; une bande dite mutable dont la vocation est d’évoluer à terme en fonction des constructions futures de l’Eco- Cité bordant l’axe.

La section 2, dite de Savanna dont les travaux sont programmés en 2027-2028, longe la ravine de la Plaine et le site de l’ExpoBat. Cette section se caractérise par une longueur de l’ordre de 1.2km, un profil similaire à la section 1 avec la suppression du trottoir à l’Est le long de la ravine. Le projet prévoit trois franchissements dela ravine la Plaine dont une passerelle piétonne en lieu et place du radier routier supprimé par le projet.

- Raccordement de piste cyclable -

Sur la route des plages, les travaux de raccordement entre la piste cyclable et Boucan-Canot ont été menés dans la continuité de la voie verte livrée sur le Cap Lahoussaye.

La connexion créée entre le Cimetière Marin et Boucan-Canot, permet désormais aux usagers de se déplacer entre ces deux points, en toute sécurité.

Ces travaux ont également permis la création de 72 nouvelles places de parking afin de rendre le stationnement plus accessible dans ce secteur fréquenté. Toutefois, les travaux de finition se poursuivent et sont programmés jusqu’à la fin de cette année.

- Affaissement chaussée mur côté chemim Summer -

Les travaux visent à réparer un affaissement de chaussée sur une section de 260 mètres sur la RN1a, au niveau du PR 35+400 au droit du Chemin Summer.

Ce problème a entraîné la fermeture de la bande multifonctionnelle, affectant ainsi la circulation des cyclistes.

Les travaux en cours incluent le dimensionnement des ouvrages géotechniques nécessaires pour stabiliser la zone, tout en tenant compte des spécificités des murs alvéolés présents. L’objectif principal est de rétablir la circulation sur la bande multifonctionnelle et de renforcer la protection des murs alvéolés pour éviter de futurs affaissements. L’estimation budgétaire est en cours, et la fin des travaux est prévue pour décembre 2024.

- Suppression Shunt Grand-Fond -

Le projet de suppression du shunt Grand Fond a pour objectifs principaux d’améliorer la sécurité routière et de moderniser l’infrastructure exis- tante. Il s’agit de supprimer une section de route obsolète, rendue inutilisable avec l’ouverture de la route des Tamarins, et de réaménager l’arrêt de bus pour optimiser l’accès aux transports en commun. Ces mesures visent à garantir une circulation plus fluide et sécurisée tout en facilitant l’utilisation des services de transport.

- Sécurisation du Cap Lahoussaye -

Les objectifs de cette opération visent à améliorer la sécurité et la stabilité d’un merlon, en renforçant ses protections contre les risques naturels ou industriels. Tout d’abord, l’ajout d’une barrière élastique en tête du merlon permettra de limiter la propagation des chutes de pierres ou d’autres débris, offrant une protection souple mais résistante aux impacts. Ensuite, le pro- longement d’un écran et d’un grillage servira à accroître la couverture protectrice, empêchant ainsi la dispersion de matériaux sur une plus grande surface.

Enfin, le renforcement des compartiments rocheux à l’aide de boulons d’ancrage et d’un filet plaqué garantira une meilleure cohésion de la structure, stabilisant les roches et limitant les risques d’éboulements ou de glissements. Ces mesures combinées visent à assurer une sécurité maximale et à prévenir tout affaissement ou érosion du merlon.