Saint-Paul : distribution de plus de 1.000 bouteilles d'eau à Mafate

En prévision de l'arrivée imminente de la tempête tropicale modérée Belal et des conditions météorologiques dégradées, La Créole, régie de l’eau, et la ville de Saint-Paul ont organisé une opération d'approvisionnement en eau pour les habitants de Mafate ce samedi 13 janvier 2024. À 9h00, un hélicoptère a décollé de la piste de la Rivière des Galets pour acheminer plus de 1.000 bouteilles d'eau (Photo : Saint-Paul)

En plusieurs rotations, la répartition a été la suivante :

- 99 packs aux Orangers

- 50 packs à Marla

- 40 packs à Roche Plate

Cette initiative vise à garantir l'accès à l'eau potable pour les résidents de Mafate face aux éventuelles perturbations liées au météore.

La sécurité et le bien-être de la population Mafataise sont une priorité pour la Régie La Créole et la Ville de Saint-Paul.

Restons solidaires et vigilants face aux conditions météorologiques à venir.