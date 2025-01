Saint-Paul : fermetures exceptionnelles des piscines municipales

Le service des sports de Saint-Paul informe que les piscines municipales de la ville seront fermées exceptionnellement pour vidange en janvier 2025. Après avoir effectué ces vidanges, des animations de structure gonflable seront prévues dès janvier 2025. Nous publions le post ci-dessous (Photo : www.imazpress.com)

Voici les dates de fermeture des piscines municipales pour vidange :

- Front de mer :

Vidange du lundi 6 au dimanche 12 janvier 2025 inclus

- Plateau Caillou :

Vidange jusqu'au dimanche 5 janvier 2025 inclus

- Bois de Nèfles :

Vidange du lundi 13 au dimanche 19 janvier 2025 inclus

Voici les dates des animations de structures gonflables :

- Front de mer :

Animations le mercredi 15 janvier 2025 de 10 heures à midi et de 14 heures à 16 heures

- Plateau Caillou :

Animations les mardis 7 et 14 janvier 2025 de 10 heures à midi et de 14 heures à 16 heures

Animations les jeudis 9 et 16 janvier 2025 de 10 heures à midi et de 14 heures à 16 heures