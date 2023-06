Saint-Paul : immersion dans la vie d’un agriculteur pour les élèves de l’école Bras-Canot

Ce mardi 6 juin 2023, les élèves de l’école primaire Bras-Canot à Saint-Paul ont eu l’opportunité de participer à une activité autour de l’agriculture : un atelier immersif dans la vie d’un agriculteur pour "le plus grand bonheur des marmailles" écrit la commune, dont nous publions le communiqué ci-dessous, (Photo : ville de Saint-Paul)

C’est une matinée de découverte où les marmay du Bassin de Vie du Guillaume ont bénéficié des conseils avisés de Pascal Glamport, agriculteur. Ce sont donc 65 enfants de l’établissement scolaire de Bras-Canot qui ont participé à cette action placée sous le signe de "Si je change, je change le monde". Tourné vers la valorisation de l’environnement, de la santé et du bien-être, cette année scolaire, les enfants ont travaillé sur une thématique centrée sur l’humain.

Pour terminer sur une action supplémentaire afin de marquer les esprits des marmay en cette période de fin d’année scolaire, l’école a souhaité mettre en place des activités de plantation des potagers de l’école, animées par un agriculteur.

L’objectif de cette journée dédiée au potager mêle plusieurs volets tels que la découverte du métier d’agriculteur tout en sensibilisant sur le rôle de ce dernier qui participe à ce que nous pouvons retrouver dans l’assiette, du petit-déjeuner avec le verre de lait, au déjeuner et jusqu’au dîner.

C’est avec fierté et implication que les enfants ont appris à réaliser des semis tout en découvrant les légumes et fruits de saison : radis, carotte, navet, betterave, fraises ; sans oublier la découverte des racines et légumes lontan : patates, manioc, calebasse.

La Ville de Saint-Paul est fière de valoriser les métiers du territoire auprès de la jeunesse.

La répartition des classes qui ont participé à l’animation rassemble des élèves de la très petite section à la CM2 est la suivante :

Très petite section/Petite section : 15

Moyenne section/Grande section : 19

CP/CE1/CE2 : 17

CM1/CM2 : 14