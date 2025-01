Saint-Paul : inscription ouverte pour les associations sportives

Ce mercredi 8 janvier 2025, la ville de Saint-Paul encourage les associations sportives à s'inscrire pour se faire connaître. Ces ressources permettront à tous les Saint-Paulois de découvrir les nombreuses opportunités sportives proposées par les associations locales. Nous publions le communiqué ci-dessous (Photo : Saint-Paul)

Associations sportives de Saint-Paul, vous êtes le moteur du dynamisme sportif local, et nous souhaitons vous donner un coup de pouce pour vous faire connaître.

Afin d’accompagner et de promouvoir toutes les activités et disciplines sportives dans chaque bassin de vie, nous avons mis en place un outil pratique : la base de données des associations sportives et l’agenda sportif de la ville.

- Pourquoi inscrire votre association ? -

- Visibilité accrue : Grâce à la base de données, votre association sera plus facilement repérable par les habitants et les pratiquants potentiels.

- Promotion d’événements : Notre agenda sportif sera consulté par des sportifs de tous horizons qui chercheront des événements à ne pas manquer. C’est une excellente façon d’attirer de nouveaux membres.

- Soutien de la ville : Nous sommes là pour vous accompagner et vous aider à faire connaître vos actions au plus grand nombre.

- Comment vous inscrire ? -

C’est simple et rapide. Remplissez le formulaire d’inscription en ligne disponible ici : https://forms.gle/CvnDTSRrosxBP74Y8

- Qui peut s’inscrire ? -

Toutes les associations sportives domiciliées à Saint-Paul, quel que soit leur domaine d’activité, sont invitées à rejoindre cette plateforme.

Du football à la danse, en passant par le yoga, le basket, ou même les sports de montagne, tous les sports sont concernés.

- Besoin d’aide ? -

Si vous avez des questions ou des difficultés, notre équipe est à votre disposition sur sports@mairie-saintpaul.fr.

Ensemble, faisons grandir le sport dans notre ville et créons un réseau solide d’associations sportives pour offrir toujours plus d’opportunités aux habitants.

Inscrivez-vous dès maintenant.