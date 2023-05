Saint-Paul : journée de prévention des risques solaires au camping de l'Hermitage

Ce samedi 6 mai 2023 au camping de l’Hermitage, venez célébrer le soleil. Dans le cadre de la journée mondiale du Soleil, la ville de Saint Paul et l’association MISOLRÉ proposent, de 8h30 à 17h, une journée de sensibilisation et de prévention solaire. Au programme des stands d’information sur les cancers de la peau ; dépistage par les dermatologues ; ateliers ludiques avec des expériences autour du soleil pour les enfants ; activités sportives (escalade dans les arbres, yoga et balade aquatique) ; spectacle de marionnettes ; photomaton souvenir… (Photo d'illustration : sly/www.imazpress.com)