Saint-Paul : la CCIR a accueilli le chef étoilé Thierry Marx pour un déjeuner

Le jeudi 16 janvier 2025, la CCIR a accueilli le chef étoilé Thierry Marx qui est une "figure emblématique de la gastronomie mondiale" selon la CCIR. Aux côtés des apprentis et des formateurs du Centhor, il a orchestré la préparation d’un déjeuner. Cette opération, à l'initiative de l'Union des métiers et des industries de l’hôtellerie (UMIH) Réunion, a réuni autour du président Pierrick Robert et des élus de la CCI Réunion, de nombreuses personnalités de la préfecture, de la Région Réunion, du Département, de l’île de La Réunion tourisme et de Saint-Paul. (Photo : CCIR)