Saint-Paul : la chaleur au rendez-vous, les nocturnes piscines continuent

Rendez-vous à la piscine du Front de mer de Saint-Paul le 11 février 2025 pour une nocturne "rafraîchissante et animée" de 18 heures à 22 heures. Au programme, démonstrations et initiations à la natation synchronisée avec les Sirènes de l'Ouest. Nous publions le post ci-dessous (Photo : ville de Saint-Paul)

Au programme :

- Aqua Fitness pour bouger dans une ambiance fun et dynamique

- Musique, bonne humeur et fraîcheur garanties

- Avec toujours la structure gonflable.



Bonnet et maillot de bain obligatoire