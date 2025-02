Saint-Paul : la commune invite la population à ne sortir sous aucun prétexte

La commune de Saint-Paul rappelle que le préfet de La Réunion a placé l’île en alerte rouge cyclonique à 19h00. "La situation est désormais extrêmement sérieuse, et des mesures de sécurité renforcées sont mises en place pour protéger la population", écrit la municipalité. Nous publions le communiqué ci-dessous. (Photo Photo rb/www.imazpress.com)

Ne sortez sous aucun prétexte, sauf en cas de nécessité absolue. Les conditions climatiques sont très dangereuses, avec des risques de vents violents, de fortes pluies et d’inondations. Il est impératif de rester à l’abri et d’attendre les instructions des autorités locales.

Assurez-vous que vos fenêtres et portes sont bien fermées et renforcées. Rentrez tous les objets extérieurs qui pourraient être emportés par les vents violents (meubles de jardin, outils, etc.).

Vérifiez les installations électriques et assurez-vous que votre toit est sécurisé.

Il est essentiel de vérifier vos réserves d’eau et de nourriture pour les prochains jours, en prévision de toute coupure de service. Assurez-vous que vos appareils électroniques sont chargés, et gardez une lampe de poche à portée de main en cas de panne d’électricité.

Suivez les mises à jour régulières via les canaux officiels (médias locaux, alertes de la Préfecture, etc.) concernant l’évolution du cyclone et l’état de la situation. Ne vous fiez pas à des sources non officielles qui pourraient diffuser des informations erronées.

Rappel important !

La Préfecture de La Réunion insiste sur le fait qu’en alerte rouge, la sécurité de la population prime.

Il est crucial de respecter toutes les consignes de sécurité et de ne prendre aucun risque inutile. Le cyclone Garance représente un danger majeur, et la priorité est d’assurer la protection de tous.