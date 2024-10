Saint-Paul : la Croix-Rouge de La Réunion organise sa journée de sensibilisation et d'actions face aux risques

Ce dimanche 13 octobre 2024 se tiendra la deuxième édition de sa Journée Nationale d’Exercice (JNEX), destinée à sensibiliser et préparer le public aux risques, organisée par la Croix-Rouge de La Réunion. Cette journée marquera également la troisième édition de la Journée d’actions face aux risques, initiée par le gouvernement en lien avec la Journée internationale pour la réduction des risques de catastrophes de l'ONU. L'occasion de sensibiliser et préparer le public aux risques. Nous publions le communiqué ci-dessous (Photo : sly/www.imazpress.com)

“Afin de sensibiliser le grand public et de mettre toutes les parties prenantes en alerte, nous avons lancé en 2022 une Journée nationale d’exercice. Il importe maintenant que chacun s’en empare et qu’une dynamique se développe entre la population et les pouvoirs publics. En montrant que tout le monde peut jouer un rôle dans les situations d'exception, en renforçant le pouvoir d'agir, on crée les conditions de la confiance” Philippe Da Costa, Président de la Croix-Rouge française.

La Croix-Rouge française est un partenaire de premier plan et un acteur incontournable pour la protection des populations.

Depuis 160 ans, face aux défis posés par les enjeux sanitaires et sociaux, le climat ou encore la situation géopolitique mondiale, les acteurs de la Croix-Rouge française répondent présents avant, pendant et après les crises.

Forte de son expérience et de ses 75 000 bénévoles et 17 000 salariés, l’association est convaincue qu’il faut désormais passer d’une logique de soutien et celle de la résilience. Cette résilience passe nécessairement par la préparation du plus grand nombre, les citoyens bien sûr, mais aussi tous les acteurs impliqués dans les réponses aux crises. C’est d’ailleurs l’une des propositions phares de son dernier rapport sur la résilience de la société française consacré aux événements climatiques extrêmes : “impliquer les Français à l’occasion de la Journée nationale de la résilience du 13 octobre, afin de fédérer tous les acteurs, de tester différents scénarios de crises et d’expliquer les bons comportements à adopter”.

- “ Préparons-nous à être prêts et apprenons à être surpris” -

Inondations, tempêtes, canicules, explosions, grands rassemblements culturels ou sportifs, crises internationales... La Croix-Rouge française est régulièrement mobilisée sur les situations d’urgence. Il est essentiel pour ses équipes expertes de continuer à se préparer et d’améliorer sans cesse la gestion des opérations et le soutien apporté aux populations. En tant qu’association agréée de sécurité civile, il est aussi très important de fédérer tous les acteurs impliqués dans la réponse opérationnelle : les acteurs du secours, les pouvoirs publics et les citoyens eux-mêmes.

Dimanche 13 octobre 2024, la Croix-Rouge française organise donc, pour la deuxième année, partout en France des exercices de simulation, sur table ou grandeur nature, durant lesquels les bénévoles, salariés, élus, étudiants... Des structures et des établissements de l’association seront confrontés à des situations d’exception. Pilotée par chaque Délégation territoriale Croix-Rouge à travers la France, cette Journée Nationale d’Exercice permettra de tester, en conditions réelles, les capacités opérationnelles des différents acteurs à faire face à une crise.

Pour ce faire, la Direction des Urgences et des Opérations de la Croix-Rouge française met à la disposition de ses Délégations territoriales des scénarios thématiques (accident ferroviaire, inondations, tempête de neige...), clés en main, afin de mobiliser l’ensemble des équipes autour d’exercices de simulation.

La Délégation Territoriale organise un exercice pratique de gestion de crise en collaboration avec la PIROI, la Direction Territoriale et la Mairie de Saint-Paul, dans le cadre de la journée nationale d'exercice de la Croix-Rouge Française, prévue le dimanche 13 octobre. Cette action a pour but de tester la mobilisation des bénévoles et salariés de la Croix-Rouge en cas de crise, et de consolider la coordination avec la commune de Saint-Paul dans le cadre de l’ouverture d’un centre provisoire d’hébergement (CPH) pour des migrants.

- Les risques en chiffres -

Pour rappel, quelques chiffres éloquents :

- 2 Français sur 3 (44 millions de personnes) sont exposés au risque d’inondation et de mouvement de terrain

- 35% des Français sont exposés aux risques de tempêtes et cyclones (+13 points depuis 2021)

- 93 départements sont concernés par des restrictions d’eau et 75 ont été classés en situation de « crise sécheresse » en 2023

- Dans le cas d’un événement climatique extrême imminent, seuls 37% des Français ont le bon réflexe en se mettant en sécurité et en écoutant les informations.

- 17% des seniors ne disposent pas de téléphone portable, leur empêchant l’accès aux alertes en temps réel.

- Événements climatiques extrêmes : sommes-nous prêts à l’inévitable ? Rapport 2024 sur la résilience de la société française