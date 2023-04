La Saline-les-Hauts : la fête "Chemin La Vallée" se prépare

Samedi 29 avril 2023, la ville de Saint-Paul organise "Chemin La Vallée en Fête" au stade Corbeil, dans les hauts de la Saline. Au programme : défilé dans le kartié, structures gonflables pour les marmay, ventre de produits du terroir, tizanèr, balades à poney, jeux lontan et plateau artistique. Nous publions ci-dessous le communiqué de la commune. (Photo archive Imaz Press)

Dès 9h, rejoignez-nous pour une session de Yoga pour un réveil musculaire. Puis, le public, petits et grands, pourront s’essayer à la Zumba et au pensak-silat (karaté). La fin de la matinée sera rythmé par Patrick Lartin, Nicaise Lartin, le groupe de danseuses Fé roulé, Gado, Ridim et David Louisin. Alon bat’ un karé ! L'ensemble du programme est à retrouver ici.