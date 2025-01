La Ville de Saint-Paul invite la population à une après-midi "dynamique et conviviale", ce mercredi 15 janvier, de 15h à 18h, au Pump track de Plateau Caillou. Au programme : une course de trottinettes ouverte à toutes les familles (plusieurs catégories) ; un défi à relever ensemble ; un moment gratuit à partager entre parents, enfants et acteurs de l’éducation. Nous publions le post ci-dessous. (Photo : www.imazpress.com)