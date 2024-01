Saint-Paul : la plus grande prudence est recommandée sur les routes

En prévision de l'arrivée imminente du cyclone tropical Belal et des dégradations météorologiques à La Réunion, la ville de Saint-Paul vous recommande la plus grande prudence sur les axes routiers.

En effet, les voies de circulation et certains axes sont inondés et peuvent s’avérer dangereux : chutes de pierres et d’arbres, glissement de terrains, inondation...

Il est aussi vivement recommandé aux Saint-Pauloises et aux Saint-Paulois de rester chez eux et de limiter au maximum leur déplacement.

En cas de radier submergé, il est strictement interdit de le franchir.

Restons solidaires et vigilants face aux conditions météorologiques à venir.