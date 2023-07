Saint-Paul : la ravine Bernica entre en chantier

Ce vendredi 21 juillet 2023, des citoyens, associations et le maire de Saint-Paul ont lancé le chantier d’embellissement à la ravine Bernica. Ils ont ensemble mis en terre premières plantations du projet d’aménagement touristique et paysager. Les travaux s'étendront sur 18 mois. Nous publions le communiqué de la mairie ci-dessous (photos : Saint-Paul)

Les sentinelles de l’environnement embellissent la ravine Bernica

Des citoyennes et des citoyens de Saint-Paul, des membres d’une dizaine d’associations du quartier de la Grande Fontaine, des marmay, des gramouns, le Maire, Emmanuel Séraphin, et les élues du Conseil Municipal réalisent les premières plantations du projet d’aménagement touristique et paysager de la ravine Bernica ce vendredi 21 juillet 2023.

L’une des figures historiques de la Grande Fontaine, Florent Pelops, prend lui aussi la pelle pour mettre en terre plusieurs arbres et espèces. L’équipe municipale de Saint-Paul, terre attractive et écologique, associe ainsi pleinement les forces vives du territoire à ce rassemblement citoyen. Ce moment intergénérationnel réunit plusieurs générations de Saint-Pauloises et de Saint-Paulois.

Ces sentinelles de l’environnement plantent ces premiers végétaux, symboles d’un nouveau poumon vert en devenir dans leur quartier. Ce projet est le leur. La population se mobilise donc pour préserver nos trésors verts saint-paulois. Cet événement fédérateur marque le lancement du projet destiné à valoriser la ravine Bernica.

La ravine Bernica retrouvera un cachet unique

Un aménagement présenté aux habitants par Tamarun, en charge de la maîtrise d’œuvre, et représentée par sa présidente, également Adjointe, Virginie Sallé. Les Adjointes, Nila Radakichenin, Martine Gaze, et la Conseillère municipale, Denise Delavanne, participent aussi à cette plantation citoyenne menée avec les équipes municipales dédiées à la biodiversité.

La ravine Bernica, site naturel d’exception, haut lieu de notre commune, revêt une immense richesse paysagère, historique et écologique. Il est classé depuis 1996 en raison de son caractère pittoresque mais avant tout historique.

Poumon vert en devenir

Ces premières plantations donnent le coup d’envoi des travaux prévus pour 18 mois. Cet aménagement paysager et touristique permettra de redonner un cachet à ce lieu emblématique bien connu. La ravine Bernica est référencée dans les guides touristiques consacrés à La Réunion. Cette opération d’un million d’euros lui donnera un nouveau visage.

Grâce à ce projet, Saint-Paul va concilier plusieurs enjeux en respectant la réglementation en matière environnementale, foncière et hydraulique. En bas des rampes, à l’extérieur du site sera créé un belvédère végétalisé avec l’installation de kiosques.

De l’autre côté, une cocoteraie sera reconstituée à l’entrée du sentier d’accès à la ravine. Ce sentier sera aménagé en respectant la réglementation liée au statut du site classé. Ainsi, le public va gygn bat karé bassin pigeon.

L’ambitieux plan 100 000 arbres déployé sur le territoire

Cette opération globale se poursuit également dans le cadre du plan 100 000 arbres décliné par la Ville dans ses Bassins de vie. Cette valorisation de la ravine du Bernica participe à cet ambitieux objectif.

Un verger créole et des espèces endémiques et indigènes seront donc plantés. 112 palmiers, 113 arbres fruitiers ou exotiques, 130 arbres endémiques ou indigènes, 3 393 jeunes plants forestiers et 1 000 plantes vivaces.

Sur le territoire de notre Ville d’Art et d’Histoire, cette opération s’intégrera aussi à un projet plus vaste pour mettre en lien les espaces patrimoniaux historiques et naturels du secteur : la ravine Bernica, la Grotte, le Cimetière marin, la Fontaine des prêtres, la Poudrière, le Tour des roches et la Réserve de l’Étang.