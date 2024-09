Saint-Paul : la ville recrute 21 apprentis cette année

Ce jeudi 12 septembre 2024, la ville de Saint-Paul annonce le recrutement de 21 jeunes talents au sein de la municipalité, grâce au soutien du Centre national de la fonction publique territoriale. Parmi eux, des personnes en situation de handicap (RQTH) auront également l'opportunité de se former dans un cadre inclusif et bienveillant en lien avec le Cap emploi 974. En collaboration avec France Travail La Réunion et la mission intercommunale ouest, les apprentis ont pu bénéficier d'une journée d'immersion dans les services de la mairie ainsi que d'une Préparation Opérationnelle à l'Emploi (POE) avant la signature de leur contrat d’apprentissage. Nous publions le post ci-dessous (Photo : ville de Saint-Paul)