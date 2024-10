Économie sociale et solidaire

Ce jeudi 17 octobre 2024, la ville de Saint-Paul lance un appel à projet en économie sociale et solidaire (ESS). L'occasion de donner un coup de boost à son idée et de valoriser sa contribution au développement de l'ESS sur le territoire. Date limite de dépôt : 31 octobre 2024. Nous publions le post ci-dessous (Photo : rb/www.imazpress.com)