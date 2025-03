Saint-Paul : le Festival Sete Sois Sete Luas prévoit une programmation ouverte sur le monde

Le Festival Sete Sois Sete Luas revient à Saint-Paul du 17 au 22 mars 2025 pour une nouvelle édition placée sous le signe des musiques et des arts du pourtour méditerranéen, international et créolophone. Plusieurs temps forts sont prévus à Léspas culturel Leconte de Lisle et au Théâtre plein air de Saint-Gilles. (Photo : Festival Sete Sóis Sete Luas)

Depuis 2017n le Festival Sete Sois Sete Luas anime le paysage culturel de Saint-Paul en proposant une programmation ouverte sur le monde. Créé en 1993 à l'échelle internationale, ce festival est aujourd’hui porté par un réseau de 12 pays, favorisant les échanges artistiques entre les cultures méditerranéennes et créolophones.

L’édition 2025 mettra une nouvelle fois en lumière cette diversité à travers des concerts, des projections et des performances artistiques.

- Des projections et une fresque murale -

Le festival débutera le mardi 18 mars à 19h avec la projection du documentaire La Rockeuse du Désert à Léspas. Ce film retrace le parcours de Hasna El Becharia, pionnière des artistes gnawas féminines en Algérie, disparue en 2024.

Ses organisateurs de tournée, Sonya Mazumdar et Mustapha Terki, seront présents pour échanger avec le public. Le mercredi 19 mars, le documentaire Banksy : Faites le mur ! sera projeté à 19h à Léspas culturel Leconte de Lisle.

Réalisé par le célèbre street artist Banksy, ce film explore le monde du street art entre provocation et création. En parallèle, l’artiste portugais Joao Ribeiro réalisera une fresque murale sur les murs de Léspas culturel Leconte de Lisle.

- Une soirée musicale et gastronomique -

Le jeudi 20 mars, la clôture de l’exposition Mise en Boule de REPY, organisée en partenariat avec Opus ART, sera accompagnée d’un concert du groupe espagnol Ombligo.

Connu pour son style fusion mêlant plusieurs influences musicales, Ombligo s’est produit sur des scènes prestigieuses comme le Théâtre Circo Price et la Sala Galileo Galilei.

Une dégustation de spécialités méditerranéennes préparées par le chef Claude Frémy (Foodevolution) viendra compléter cette soirée.

- Un concert sous les étoiles -

Le vendredi 21 mars, le Théâtre Plein Air de Saint-Gilles accueillera une soirée musicale à partir de 20h. Le Kréol Sete Sóis Band, une création exclusive du festival réunissant Bernard Joron, Gwendoline Absalon, Frédéric Tossem, Harry Perrigone et Teddy Doris, proposera un voyage musical entre portugais, espagnol, italien et créole réunionnais.

La soirée se poursuivra avec Jesús Fernández, artiste de flamenco de renommée internationale, accompagné de ses musiciens. Jesús Fernández animera également des rencontres scolaires et des masterclass avec Flamenco 974.

- Une clôture festive à Saint-Paul -

La soirée de clôture se tiendra le samedi 22 mars dès 19h30 devant Léspas. Le groupe Ombligo ouvrira la soirée avec son répertoire aux sonorités espagnoles. Le groupe réunionnais Kalou Pilé prendra ensuite le relais.

Fondé par René Micaud il y a 45 ans, Kalou Pilé sera accompagné de figures emblématiques comme Jacqueline Farreyrol et Patrick Pongahé pour un hommage à la musique réunionnaise.

Le Festival Sete Sois Sete Luas confirme une nouvelle fois sa place dans le paysage culturel réunionnais. Ce rendez-vous annuel mêlant musique, arts visuels et gastronomie s’impose comme un temps fort des échanges culturels à Saint-Paul.

