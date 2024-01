Saint-Paul : le maire part à la rencontre des habitants au marché

Ce mercredi 17 janvier 2024, les équipes de l’environnement sont sur le terrain pour effacer les traces du passage du cyclone tropical Belal. Le maire de Saint-Paul, Emmanuel Seraphin, s’est rendu sur le marché forain de la Saline pour rencontrer les habitants et les maraîchers/forains. La ville de Saint-Paul a déployé un dispositif logistique conséquent depuis l'alerte rouge afin de répondre aux besoins des Saint-Paulois.es et des Saint-Paulois notamment en matière d'approvisionnement en eau potable. Nous vous partageons la suite du communiqué (Photos : mairie Saint-Paul)

En effet, l’approvisionnement en eau est encore compliqué dans certains secteurs du territoire. Des citernes d’eau non potable ont été installées dans divers secteurs impactés, et cela, dès la levée de l’alerte rouge. Des groupes électrogènes seront mis à disposition pour réalimenter certains kartyé, "car l'alimentation en eau ne se fait pas sans électricité. S'il y a des coupures de courant, les pompes ne marchent plus", précise Sébastien Guyon, élu délégué à la Sécurité.

Elles sont installées et ré-alimentées constamment. Certaines sont encore en cours de redéploiement pour être au plus près des familles.

-cimetière de Bois-de-Nèfles

-École de Sans Souci

-Chemin Lallemand au Guillaume

-École du Bernica à Saint-Gilles-Les-Hauts

-Église de Bel Air à Bois-de-Nèfles