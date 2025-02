Ce samedi 1er février 2025, le centre-ville s'est transformé pour célébrer le nouvel an chinois 2025. Les traditionnelles danses des lions et des dragons ont enchanté petits et grands. À la maison Grand Kour, une immersion culturelle a été proposée avec des ateliers de calligraphie, d'origami et de médecine chinoise. La soirée s'est clôturée avec des spectacles traditionnels présentés par une troupe venue de Chine. Nous publions le post ci-dessous. (Photo : Saint-Paul)