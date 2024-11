Saint-Paul : le "Supermotard" de retour près du stade Paul-Julius Bénard

Les 23 et 24 novembre 2024, les abords du stade olympique Paul-Julius Bénard à Saint-Paul résonneront des ronflements des puissantes motos. Un dixième rendez-vous pour le Supermotard, véritable rendez-vous annuel depuis plus d’une décade regroupant les amateurs de deux roues sur bitume et sur terre. comme l'indique l'organisation dans le communiqué que nous publions ci-dessous (Photo www.imazpress.com)

Le supermotard a ceci de particulier de proposer une surface mixte permettant à tout spécialiste de défendre ses chances et se distinguer bien que la partie asphalte soit largement majoritaire sur le terrain saint paulois.

Pour cette course anniversaire, l’APSC Magma a de nouveau convié quelques pilotes extérieurs. Hexagonaux et kréopolitains en découdront face à des locaux de plus en plus percutants durant les trois manches de chaque catégorie. Certains invités ont une revanche à prendre sur l’édition 2023.

Sylvain Bidart et Tom Bessières défendront les couleurs hexagonales alors que les kréopolitains Alexis Hoareau et Raphaël Payet se chargeront de défendre les couleurs réunionnaises à domicile.

Néanmoins, ces quatre là auront également fort à faire face aux assauts incessants des pilotes péi toujours avides des meilleures places en cherchant à "taxer" les invités. Dylan Techer, Richard Mondon et Pascal Dorseuil notamment ont leur mot à dire "chez les grands".