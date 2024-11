Saint-Paul : les aînés invités à se retrouver pour célébrer noël ensemble

À l'approche des fêtes de fin d'année, la commune de Saint-Paul invite ses aînés à célébrer ensemble du 2 au 5 décembre 2024. Ils sont attendus au restaurant Go by cap méchant pour des moments "de convivialité et de partage". Les inscriptions sont prévues les 18 et 19 novembre 2024, de 8h30 à 13h, au service seniors, 342 rue Saint-Louis, Saint-Paul, 97460. Les personnes intéressées devront présenter un justificatif de domicile de moins de 6 mois et une pièce d’identité. Les places sont limitées. Nous publions le post ci-dessous. (Photo : www.imazpress.com)