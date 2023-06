Saint-Paul : les ateliers municipaux de musique font leur concert

Ce lundi 19 juin 2023, les ateliers municipaux de pratique musicale occuperont la scène de Lespas Leconte-de-Lisle à Saint-Paul pour une soirée concert. En attendant les professeurs préparent la symphonie. Chaque année ce sont près de 260 enfants qui suivent une formation musicale en percussion, piano, violon ou encore guitare. Nous publions le communiqué de la mairie ci-dessous.

L’excitation est à son comble alors que les préparatifs battent leur plein pour le concert tant attendu des ateliers municipaux de pratique musicale, qui aura lieu le lundi 19 juin 2023 à Lespas Leconte-de-Lisle. Les professeurs s’affairent à orchestrer une véritable symphonie de styles musicaux, promettant une soirée mémorable et harmonieuse.

Ce concert s’annonce comme un festival de fierté, où parents et professeurs auront le privilège de voir leurs enfants et élèves clôturer cette année en beauté. Mais au-delà de cette célébration, cet événement revêt également une importance capitale pour la Mairie de Saint-Paul, qui voit la culture briller de mille feux dans notre commune. Depuis de nombreuses années, les ateliers municipaux sont devenus une pierre angulaire essentielle de l’éveil et de l’initiation musicale à Saint-Paul. En effet, la commune accorde une importance primordiale à la culture et à la musique, et veille à ce qu’elles résonnent dans chaque recoin de son territoire. Avec des ateliers implantés dans 7 écoles réparties en 6 antennes magiques, à savoir Saint-Paul, Bois de Nèfles, Plateau Caillou, Le Guillaume, La Saline et Saint-Gilles-les-Bains, l’objectif est clair : promouvoir la culture et l’éducation musicale pour chaque habitant, quel que soit son lieu de résidence ou sa situation socio-économique.

Chaque année, près de 260 élèves, dès l’âge de 6 ans, ont l’opportunité de suivre une formation musicale de qualité en percussion, piano, violon et guitare. Depuis 2011, pas moins de 8 840 séances collectives ont été organisées pour les élèves inscrits à ce programme extraordinaire, créant ainsi une symphonie remarquable de 106 080 séances d’éveil et d’initiation musicale au cours des 12 dernières années. Ces chiffres éclatants témoignent du succès indéniable de ces ateliers. Cerise sur le gâteau, la ville est fière d’annoncer qu’un ancien élève percussionniste a rejoint l’équipe de Davy Sicard, une consécration véritable pour notre programme.

Les auditions d’aujourd’hui marquent une étape cruciale dans le parcours des élèves, leur permettant d’exposer le fruit de leur travail à la fin de cette année musicale. Avec courage et talent, ces jeunes musiciens, dès le début de leur initiation musicale, nous offriront un concert des plus agréables. Cette montée sur scène revêt une valeur éducative inestimable, chérie par toute l’équipe pédagogique. L’émotion est à son comble alors que nous aurons le privilège d’apprécier les progrès accomplis par chacun des participants. Ces moments de partage musical nourrissent l’épanouissement des enfants et contribuent à leur épanouissement total. Il est indéniable que le défi a été relevé avec brio.

Cependant, l’engagement des ateliers municipaux ne se limite pas à ces seules séances. La Ville de Saint-Paul est fière de constater que la musique rayonne dans notre commune et nous sommes déterminés à jouer un rôle actif dans son épanouissement. En plus de leur parcours musical, les élèves ont également l’opportunité de participer à différentes manifestations orchestrées par le service de programmation artistique et culturelle de la ville de Saint-Paul. Récemment, une vingtaine d’élèves de 5ème et 6ème année ont eu le privilège d’assister à un concert exceptionnel intitulé « La 14ème Nuit des Virtuoses », au Téat de Plein Air en mars 2023. Ce concert a été une occasion unique pour eux de découvrir des artistes internationaux tels que la virtuose brésilienne de la guitare, Lari Basilio, et le talentueux maître de l’orgue de cristal, Lou Barrow. De plus, en novembre 2022, grâce à un partenariat avec Lespas, nos élèves ont eu l’opportunité, dans le cadre du festival 7 Soleils 7 Lunes, de rencontrer des artistes de la scène flamenco andalouse tels qu’Anna Gonzalès et ses musiciens. Ces expériences uniques viennent embellir leur parcours musical et élargir leurs horizons à l’infini.

Ne manquez pas cet événement exceptionnel où la musique et le talent s’entremêlent pour créer une soirée magique. Réservez dès maintenant votre place pour le concert des ateliers municipaux de pratique musicale le lundi 19 juin 2023 à Lespas, Leconte-de-LISLE. Préparez-vous à être transportés dans un univers mélodieux où la passion et la créativité sont à l’honneur. Une soirée à ne pas manquer pour célébrer la musique et le talent de nos jeunes musiciens et musiciennes.