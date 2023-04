Saint-Paul : les clubs Séniors enchantés par le mentalisme

Mercredi 26 avril 2023, ce sont 14 clubs de séniors de la commune Saint-Pauloise qui ont participé à un spectacle de mentalisme à Léspas Culturel Leconte-de-Lisle à Saint-Paul. Et le moins que l’on puisse dire c’est qu’ils ont été enchantés par ce spectacle ! Nous publions ci-dessous le communiqué de la ville de Saint-Paul. (Photos : ville de Saint-Paul)

Dans la continuité de ses actions pour diversifier les sorties proposées aux Séniors du territoire, Saint-Paul, Ville Amie des Aînés a organisé en partenariat avec l’association 1000 Sourires un événement magique. Plus de 130 séniors du territoire ont été accueillis à Léspas Culturel Leconte de Lisle en présence du célèbre mentaliste Larsene venue tout droit de la métropole afin de proposer un impressionnant spectacle d’illusion.

C’est en présence de Suzelle Boucher, 1ère adjointe déléguée à la culture, Dominique Virama-Coutaye adjoint de quartier élégué à la politique urbaine et sociale du Bassin de vie de la Saline et à la Vie Associative ainsi que d’Ibrahim INGAR, Président de l’association 1000 Sourires, que s’est déroulé cet événement de découverte et d’évasion.

Saint-Paul, terre solidaire et inclusive, souhaite diversifier les sorties proposées aux séniors du territoire avec des animations culturelles destinées à favoriser un vieillissement actif et social.

Au cours de l’année 2023, près de 8 sorties culturelles seront proposées à tous les séniors des 7 bassins de vie de la Commune Saint-Pauloise.

Saint-Paul s’engage dans une démarche participative et inclusive en faveur de nos zarboutans !