Saint-Paul : un 20 désanm riche en festivités culturelles, activités et défilés

Le 20 décembre célèbre l'abolition de l'esclavage à La Réunion en 1848. À Saint-Paul, cet événement est marqué par des festivités culturelles riches et variées, incluant des concerts de maloya, des expositions historiques, des défilés et des ateliers. De nombreux lieux dans la ville se transforment en espaces de partage avec des stands créoles, des animations traditionnelles et des spectacles qui mettent à l'honneur le patrimoine réunionnais.

Cette journée mémorielle est l’occasion de découvrir l’histoire locale, notamment à travers des conférences et des projections.

Un rendez-vous incontournable pour célébrer la culture et l’identité réunionnaises dans une ambiance conviviale et festive.

- La fête dans les quartiers -

De l'Étang Saint-Paul, à Bellemène, Bois-de-Nèfles, Carosse ou encore la Saline, les célébrations débarquent dans les quartiers de Saint-Paul.

- Au boulodrome de Bois-de-Nèfles

Ce vendredi à partir de 14h30, aura lieu un défilé depuis le boulodrome direction rue de l'Église, retour par la rue Évariste de Parny.

De 16h30 à 17 heures, sera installé un village kréol animé par Gilles Malet. Accueil avec l'association Grand Pat' (échasses), l'association Tambour Réunion et les Moringueurs de l'ouest. Dégustation de riz chauffé, jus lontan et gâteaux lontan.

Mais également, exposition, party mix maloya, initiation au moringue et tambouriers. Course goni et course la roue et enfin, concours de mangeurs de boudin.

De 17 heures à minuit, concert avec spectacle. Club vive la joie, lecture zistoir lontan, Tikok Vellaye, Fankassim, Wendy, Pan, Vibration Moulin Maïs, Mégazik, Patrick Gado, Étincelle Maloya, Kouleur mon nasyon et Héritage maloya.

- Au boulodrome de Bellemène

Dès 9 heures, début du tournoi de football.

À partir de 9h30, défilé de charrette à boeufs accompagné de tembours (départ sur le parking de l'église)

De 10h30 à 14 heures - dégustation de spécialités créoles, initiation au maloya, atelier de fabrication de shakers musicaux, jeux traditionnels lontan et concours du mangeur de boudin.

De 14 heures à 1 heure, des concerts sont prévus avec Racine Melody, Bof and Co, Ban makwalé, sens unik, ASCF, Séga El et Kaf Malbar.

- Parking de l'école - Anne-Marie Soupapoullé Ravine Daniel

Dès 9 heures. Début du tournoi de football. Scène ouverte, exposition, fait main, objet lontan, dégustation, vente de gâteau et boissons.

De 13 heures à 1 heure. Plusieurs concerts organisés. Club Célimène, Troussail family, War domain, Cuivre coche mahot, Mizer kaf, Lumière, Maloyer Ashley, Lartin Michel Nicaise, Parice, Sophie Ligdamis, David Louisin, Ker Dalon, Ayone/Jeans, Zion Alpha, Troussail family, Zamevi, Del'Eritaz, Badsam, Secteur 410 et Kaf Malbar.

- Parking école élémentaire Carosse

Dès 14 heures : ouverture des stands, jeux lontan, dégustation, gâteaux, racines et jus lontan, riz chauffé, atelier fond ker et écriture, scène ouverte.

17 heures - défilé charrette boeuf

De 16 heures à 1 heure - Étincel maloya, Famy Gado, Fombé maloya, Heritaz maloya, Akisasa, El Diablo, Secteur 410 et Destina maloya.

- 20 désanm dan Rézo lectir publik -

- Médiathèque de Bois -de-Nèfles

Mercredui 18 décembre - 14 heures à 15 h30 - Viens créer ton propre kayamb, un instrument de musique typique créole pour ensuite faire danser tout le monde sur le rythme du maloya. Dès 6 ans.

- Bibliothèque du Guillaume

Mercredi 18 décembre - 13h30 à 15 h30 - création d'un cadre photo. Rejoignez-nous pour une journée de plaisir et de partage où chaque participant repartira avec un cadre photo personnalisé, reflet de la richesse de la culture créole. Dès 6 ans.

- Bibliothèque de Plateau-Caillou

Mercredi 18 décembre - 13h30 à 15 h30 - Vien fabrik out kayamb en bois sorbet pou fêt la 20 desanm. Dès 5 ans.

- Médiathèque de Saint-Gilles

Mercredi de 10h30 à 11h30 - Atelier créatif et numérique - "Le magnet du 20 desanm". Dès 8 ans

14h30 - maloya et moringue

- Médiathèque de Saint-Paul

Mercredi 18 décembre

10h30 à 11h30 - démonstration de moringue et de maloya

14h à 15h - fabrication d'un instrument de musique. Dès 8 ans.

16h30 à 17h30 - projection de documentaire - "Elie ou les forges de la liberté". Documentaire fiction sur la révolte de 1811, des esclaves de Saint-Leu de La Réunion et sur l'esclave Elie, leader et héros de la révolte. Dès 10 ans.

14 heures à 16 heures - karaoké

Samedi 21 décembre

10h30 à 12h - "Esclavages. Que nous apprennent les littératures et la réalité du monde d'hier et d'aujourd'hui ?" - Conférence animée par Lydie Condopanaiken, docteur en lettres et sciences humaines comparées.

- Exposition "esclavages maronages, personnages -

À partir de ce mercredi 18 décembre, l'exposition "Esclavages maronages, personnages", présente l'histoire des marrons de l'ouest de La Réunion.

Rendez-vous au jardin de la mairie de Saint-Paul pour vous immerger dans l'Histoire de La Réunion.

