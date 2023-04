Saint-Paul : les inscriptions en classe passerelle sont ouvertes

Les inscriptions scolaires pour la classe Passerelle de l’école maternelle de Grande Fontaine sont ouvertes depuis ce mercredi 5 avril 2023. Il y a donc des places pour accueillir les marmays âgé.es de 2 à 3 ans du secteur à la rentrée d’août 2023. Nous publions ci-dessous le communiqué de la ville de Saint-Paul. (Photo d'illustration : rb/www.imazpress.com)

Les inscriptions peuvent s’effectuer en ligne à la rubrique suivante sur le site internet de la ville de Saint-Paul. Vous pouvez aussi inscrire les marmay directement au service Planification scolaire (située au 19 rue Évariste-de-PARNY).

Retrouvez toutes les informations à propos des inscriptions scolaires en cliquant ici.

Pour rappel, le dispositif de la classe Passerelle permet de favoriser la réussite éducative et la séparation progressive entre les parents et les enfants. Cette structure propose un accompagnement des familles tout au long du parcours scolaire.

Cette classe organise aussi régulièrement des ateliers artistiques ouverts à toutes les familles de Grande Fontaine les mercredis, le matin.

Ce secteur constitue également un quartier prioritaire. Plusieurs autres opérations s’y déroulent dans le cadre des dispositifs de la Politiqe de la ville. L’objectif est de dynamiser Grande Fontaine en associant les habitant.es à la vie de leur quartier. Tout en créant davantage de proximité avec eux.

Le but est d’associer les parents et les enfants pour renforcer le lien familial et éducatif. Comme dans les autres Bassins de vie de la Commune.

Pour plus d’informations, contacter le service Planification scolaire au 02 62 45 90 58 ou le 06 92 69 74 37.