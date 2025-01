Ce jeudi 9 janvier 2025, les activités du Vac'Ado ont commencé sous le soleil et dans la bonne humeur. Les marmailles ont eu l’occasion de découvrir le club nautique à Saint-Paul, au bord de la mer. Plusieurs activités enrichissantes et amusantes, entre plage, sports nautiques, jeux collectifs et moments de partage sont proposées aux participants. Nous publions le post ci-dessous (Photos : Saint-Paul)