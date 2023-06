Saint-Paul : les élèves de de l’école de Barrage en reconnexion avec la nature

Les élèves de l’école de Barrage de Saint-Paul, se sont adonnés à une matinée jardinage ce jeudi 1 er juin 2023. Cette action s’inscrit dans le cadre de la Journée mondiale de la Biodiversité et la Journée Mondiale de l’Abeille. Nous publions le communiqué ci-dessous, (Photo: ville de Saint-Paul)

C’est sous l’œil bienveillant des aînés, que les marmays de l’école de Barrage ont participé à la redynamisation des potagers existants, présents dans la cour de l’établissement scolaire. Au cours de cette matinée, des membres du club de Personnes Âgées “Les Girimbelles” de la Saline ont accompagné les enfants. C’est un moment de partage et de conseils intergénérationnels qui restera marqué dans les mémoires.

Différents ateliers de récup ont pu être mis en place avec la participation des enfants qui ont ramené des boîtes de conserve et des boîtes à pizza. Cela met en valeur l’importance du recyclage et encourage une approche créative et durable de l’utilisation des ressources.

Cette action se démarque par son aspect valorisant la sensibilisation à la biodiversité dans le cadre de la Journée Mondiale de la Biodiversité et de la Journée Mondiale de l’Abeille, créant ainsi un moment d’échange de connaissances et d’expériences entre les différentes générations.

S’inscrivant dans le projet de mandature du Conseil Communal des Enfants et des Jeunes pour l’année 2021-2023, qui vise à se reconnecter avec la nature, cette matinée reflète l’ambition de promouvoir un lien fort entre les enfants et leur environnement naturel, en encourageant l’engagement et la responsabilité envers la nature.

Les travaux de préparation de sols et d’apports des différents matériaux ont démarré le 1er juin et se sont poursuivis le lendemain.