Saint-Paul: les nocturnes à la piscine sont de retour

Du mardi 5 novembre 2024 au mardi 25 février 2025 de 18h30 à 20h45, la ville de Saint-Paul revient avec les piscines nocturnes avec des entrées gratuites. Les piscines concernées sont Lisette Talate au front de mer et Josselyn Flahaut à Plateau Caillou. Au programme: ambiance musicale, animation aquatique, baignade, etc. Nous publions le post ci-dessous.(Photo: Saint-Paul)

- Les programmations -

Piscine Lisette Talate au front de mer : les 5 et 19 novembre 2024, les 3 et 17 décembre 2024, le 28 janvier 2024, les 11 et 25 février 2024

Piscine Josselyn Flahaut à Plateau Caillou : le 12 et 26 novembre 2024, le 10 décembre 2024, le 21 janvier 2024, les 4 et 18 février 2024