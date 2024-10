Saint-Paul: les précipitations ont diminué de 36% depuis 50 ans dans le sud-ouest de l'île

Sécheresse de plus en plus fréquente

Suite à la période de sécheresse de plus en plus fréquente et intense à La Réunion, la ville de Saint-Paul annonce ce lundi 21 octobre 2024, que les précipitations ont diminué de 36% depuis 50 ans dans le sud-ouest de l'île. Nous publions le post ci-dessous. (Photo: www.imazpress.com)

Face à cette réalité, il est primordial que chacun d’entre nous adopte des gestes responsables pour préserver la ressource en eau, notre "or bleu". Des gestes qui, en plus de protéger notre environnement, permettront de réduire nos factures d’eau.

Voici quelques astuces pour agir au quotidien :

- À la maison -

-Surveillez votre compteur d’eau : repérez rapidement les fuites.

-Réparez les fuites : un robinet qui goutte peut gaspiller jusqu’à 120 litres par jour.

-Installez un récupérateur d’eau de pluie : comme dans les anciennes cases créoles, l’eau de pluie peut servir à arroser le jardin ou laver les sols.

-Ne videz pas l’eau de la piscine trop souvent : elle peut être traitée et réutilisée.

- Dans la cuisine -

-Récupérez l’eau de lavage des légumes pour arroser les plantes.

-Installez un mitigeur et un mousseur sur les robinets pour réduire le débit d’eau.

-Lavez la vaisselle de façon responsable : utilisez une bassine et fermez le robinet pendant le savonnage.

-Optimisez l’utilisation du lave-vaisselle : remplissez-le complètement et utilisez le mode éco, qui consomme moins d’eau et d’énergie.

- Dans la salle de bain -

-Utilisez un seau dans la douche pour récupérer l’eau froide en attendant qu’elle chauffe.

-Installez des économiseurs d’eau sur les robinets et les pommeaux de douche pour réduire jusqu’à 50 % la consommation d’eau.

-Préférez la douche au bain et coupez l’eau pendant que vous vous savonnez. Une douche de cinq minutes consomme 50 à 80 litres d’eau, contre 150 à 200 litres pour un bain.

- Lorsque vous vous brossez les dents -

-Fermez le robinet pendant que vous vous brossez les dents. Utilisez un verre pour le rinçage, ce qui permet d’économiser des litres d’eau.

- Dans les toilettes -

-Utilisez une chasse d’eau à double débit pour ajuster la consommation d’eau en fonction des besoins.

-Privilégiez des produits ménagers écolabellisés, comme le vinaigre blanc, qui polluent moins l’eau.

- Pour la machine à laver -

-Choisissez une machine à laver avec le label A pour une meilleure efficacité énergétique.

-Utilisez des produits écolabellisés pour un linge propre et une eau moins polluée.

En adoptant ces gestes simples, chacun peut contribuer à préserver l’eau, une ressource précieuse, tout en réduisant sa consommation d’énergie et ses dépenses. Ensemble, faisons en sorte que La Réunion reste une île où l’eau ne manque pas, pour aujourd’hui et pour les générations futures.