Saint Paul : les vacances culturelles ont debuté pour les enfants

Si les vacances ont débutées depuis plusieurs semaines déjà à La Réunion, depuis ce lundi 8 janvier 2024, les petits Saint-Paulois peuvent profiter d'activités culturelles gratuites pendant les vacances. Et ce, jusqu'au 19 janvier 2024. Au programme : ateliers DJ, danse afro, photo, chant et chorale à la Maison Serveaux et la Longère Sudel-Fuma. (Photos : Saint-Paul)

Places limitées, inscription au 02 62 34 49 20.

"Ce dispositif gratuit soutient également les artistes et les professionnels de la filière culturelle. Rejoignez-nous pour des moments d'éducation artistique, de transmission de connaissances et de rencontres enrichissantes", souigne la mairie de Saint-Paul.

Pour les marmay dès 6 ans, les 10/14 ans et les plus de 14 ans.

