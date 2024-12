Ce samedi 21 décembre 2024, la ville de Saint-Paul accueille Louis Bielle-Biarrey, rugbyman international et le nouveau parrain de l’association 1000 sourires. Les jeunes sportifs des associations locales, comme le Rugby Club (RC) Saint-Paul Réunion, le RC Saint-Gilles et le XV Dionysien Officiel, ont eu la chance d'échanger avec lui autour des valeurs de solidarité, de dépassement de soi et de respect. Nous publions le post ci-dessous (Photos : Saint-Paul)