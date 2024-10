Saint-Paul mobilisé contre la misère

Ce jeudi 17 octobre 2024, la ville de Saint-Paul s'est mobilisé à l’occasion de la journée mondiale de lutte contre la misère. Le CCAS et la ville ont mis en place un village solidaire dédié à l’échange et à l’entraide pour lutter ensemble contre la maltraitance sociale et institutionnelle. Cette journée a permis à de nombreux participants de rencontrer des acteurs du social, de la santé et de l’insertion pour mieux comprendre les solutions à leur portée. Nous publions le post ci-dessous (Photo : ville de Saint-Paul)