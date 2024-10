Saint-Paul : 350 repas et déjeuners offerts pour un village solidaire

Ce jeudi 17 octobre 2024 de 8h30 à 13h30, la ville de Saint-Paul et le CCAS organisent un village solidaire pour agir ensemble contre la maltraitance sociale et institutionnelle sur le parking du CCAS de la commune. Avec 350 repas et petits-déjeuners distribués, cette action permet un échange en faveur de la journée mondiale de lutte contre la misère. Au programme : un déjeuner solidaire, une initiation musicale et des instruments traditionnels (Photo: www.imazpress.com)

En lien avec ses partenaires, la ville de Saint-Paul proposera gratuitement plus de 350 repas et 350 petits déjeuners, barber shop, manucures, animations musicales...

Acteurs de la santé, du social et de l'insertion seront présents sur place pour accompagner les habitants.

Travailleurs sociaux du CCAS, agent de médiation, professionnel de santé, acteurs associatifs "avec qui nous agissons tout au long de l'année (secours catholique, croix rouge, la kaz oté, etc.)"... tous seront sur place pour aider les administrés qui le souhaitent.

www.imazpress.com/redac@ipreunion.com